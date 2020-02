La Juventus ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di Champions League per la sesta stagione consecutiva, la più lunga di sempre per i bianconeri. Nelle ultime cinque edizioni, ha superato gli ottavi di finale in quattro occasioni, con l’unica eccezione nel 2015/16, quando venne eliminata dal Bayern Monaco (4-6 complessivo).



JUVE IN TRASFERTA - La Juventus ha perso solo una delle ultime sette trasferte nella fase a eliminazione diretta di Champions League (4V, 2N), sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid agli ottavi di finale della scorsa stagione.



Lo riporta il sito ufficiale della Juventus.