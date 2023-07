La Juve è sesta nella griglia di partenza di Gazzetta, in ottica scudetto."La rabbia annebbia i pensieri e sottrae lucidità - si legge -, ma è meglio essere rabbiosi che non sentire niente. Più o meno è quel che oggi prova il mondo Juventus, Massimiliano Allegri per primo. Massacrato dalla critica e osteggiato dalla gran parte dei tifosi,La Juve oggi è brutta e cattiva, dunque pericolosa. La squadra giocherà il solito calcio allegriano di attesa dell’attimo buono. L’allenatore vagheggia Lukaku per semplificare ancora di più la semplificazione. Palla lunga o palla addosso al centravanti. E se non sarà Lukaku, sarà qualcun altro. Weah junior aggiungerà gioventù e freschezza, qualche ragazzo - tipo Fagioli - salirà di livello. La base è buona e collaudata, e non sarà zavorrata da penalizzazioni. Probabile l’esclusione dall’Europa, il che permetterà di concentrarsi sull’obiettivo unico, lo scudetto, la specialità della casa".