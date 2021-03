Per una Juve da Champions serve una Juve da... scudetto! A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, che parla del percorso che la Juve intraprenderà da qui a fine stagione per assicurarsi un posto nelle prime quattro e quindi nella prossima annata in Coppad ei Campioni. Come racconta Gazzetta, non basterà infatti l'approccio conservativo contro le piccole. Nel finale la Juve dovrà vincere e convincere, anche perché è proprio quando sfugge un obiettivo che si perde concentrazione e il rischio diventa quello di scattare la spina. Adesso c'è da difendere l'Europa e serve compattezza. Lo storico stagionale con le big aiuta, ma con le piccole deve migliorare.