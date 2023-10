"Il calcio è semplice" dice Allegri; sicuramente se non subisci gol, al massimo le partite le pareggi, ma non puoi perderle.Nuova perché differente rispetto a quella delle prime giornate, vecchia perché somiglia a quella del passato, quando l'equilibrio e la solidità erano fattori prioritari rispetto al resto. La difesa della Juve nelle ultime partite è tornata ad essere il punto di forza della squadra. Lo raccontano prima di tutto i numerIn due di queste, Szczesny è non è stato praticamente mai chiamato in causa. Gatti ha segnato, Bremer ha cancellato Zapata e Danilo è tornato ad essere una sicurezza; oltre la fase difensiva di tutta la squadra, nel derby da sottolineare sono state le prestazioni individuali del terzetto arretrato.I bianconeri non sono al momento la miglior difesa del campionato ma pesa in questo senso il match contro il Sassuolo, con 4 gol concessi causati, in almeno tre di questi, da errori individuali clamorosi. Nelle restanti sette partite, lUn pizzico di fortuna contro l'Atalanta, dove comunque gli unici pericoli sono arrivati nel finale, ma i dati, al di là dei clean sheet, sono in netto miglioramento. Un cambiamento non casuale ma voluto da Allegri dopo i 4 gol subiti al Mapei Stadium. Forse non basterà per sognare in grande e provare davvero a lottare per lo scudetto, ma questa è la base imprescindibile per rendere le squadre di Allegri competitive ai massimi livelli.