Su Gazzetta.it, si parla della Juve e della possibilità che i bianconeri hanno di vincere lo scudetto a prescindere dallo scambio Lukaku-Vlahovic: "Non c’è dubbio che la Juve sia e resti comunque una squadra, anzi un gruppo, già molto forte. Da scudetto, per essere ancora più chiari. In virtù di calciatori di altissimo livello, come il loro allenatore, che non a caso possono contare su un monte ingaggi top."