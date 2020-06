Tra i giocatori in prestito della Juventus, c'è anche Mattia Perin, ritornato al Genoa a gennaio dopo una sola stagione in bianconero. Il portiere nel giro della Nazionale, però, resta di proprietà juventina, così a fine stagione ci sarà un incontro per decidere il suo futuro. Lo ha ammesso lo stesso giocatore, che al Secolo XIX ha parlato della sua delicata situazione. Ecco le sue parole: ​“Ho un contratto con la Juve: a fine stagione ci incontreremo con loro e col mio agente Lucci e vedremo quale può essere la soluzione migliore per tutti. Il presente è il Genoa. Al futuro ci penso, ma con distacco".