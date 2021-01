Un anno dopo, da Sarri a Pirlo, i problemi della Juventus sono sempre gli stessi. E, in particolare, si concentrano a centrocampo. Mancanza di qualità, di ragionamento, di qualcuno capace di far girare il gioco nonché di gente abile a buttarsi in area e aumentare il peso offensivo della Juve. A dirlo, sono i numeri, riportati questa mattina da La Gazzetta dello Sport: "Arthur, Bentancur, Rabiot e Ramsey in stagione sono fermi a 2 gol complessivi in 77 partite... e non c’è bisogno di spiegare quanto tutti loro siano poco pericolosi nell’area avversaria. Dati molto simili a quelli dello stesso reparto con un altro allenatore: Maurizio Sarri un anno fa".