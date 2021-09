Dopo la soffertissima vittoria in controrimonta per 3-2 sul campo dello Spezia, la Juventus è la squadra più presente sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Se sulla Gazzetta dello Sport la squadra bianconera trova spazio solo in un box intitolato "Allegri all'inferno e ritorno", su Tuttosport l'apertura è un "Max, visto?" con chiaro riferimento a Kean, Chiesa e De Ligt, marcatori del Picco che erano stati bacchettati dall'allenatore nelle ultime settimane.

LA PROVOCAZIONE - Spicca però il titolone del Corriere dello Sport, che con una patina d'ironia recita "Juve da salvezza".