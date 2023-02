Se non fosse per l'infortunio patito da Fabio, che per il momento non lascia tranquilli, saremmo qui a parlare di una serata praticamente perfetta., più abituata a vittorie di corto muso, spesso sofferte, capaci di offrire ben poco spettacolo. E invece, almeno per una volta, è tutto vero: lo "scontro diretto" contro lasi è rivelato un match, con un totale dominio bianconero sul quale hanno messo la firma Filipe uno straripante Dusan, autore di una doppietta tanto importante per la squadra quanto desiderata dopo i guai fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo per troppo tempo.Come dicevamo, comunque, lo straordinario stato di forma del "re serbo" dell'Arechi non è l'unica buona notizia di serata per la Juve, anzi. Uno dei maggiori motivi per esultare sta proprio nel risultato stesso, perché un 3-0 al di fuori delle mura di casa mancava addirittura dalla fine del campionato 2021, quando in panchina c'era ancora Andrea. Questa volta: anche suo, evidentemente, il merito di rendere facile una sfida che proprio così scontata non sembrava alla vigilia, anche soltanto per il fatto che Juve e Salernitana erano divise in classifica da appena due lunghezze. Ora i punti sono 26 per la Vecchia Signora, ancora "bloccata" al decimo posto ma con un filo di serenità in più, dopo la figuraccia dell'Allianz Stadium contro il Monza.E poi, passando in rassegna gli altri motivi per sorridere, ecco le buone prestazioni di un sempre illuminante, di unin costante crescita, di undi nuovo vivo, di untanto maturo da non fare nemmeno più notizia, di unche sì, forse sta davvero bene come assicura Allegri. Di un collettivo, in sintesi, brillante grazie alla, di lottare, di esprimere le proprie qualità anche al servizio dei compagni.. E poco importa se un big come Paulè ancora fermo ai box. Ci si penserà, per oggi va bene così. Qualche buona notizia, di tanto in tanto, è anche lecito accettarla. Senza troppi patemi d'animo per quel che sarà.