Sono stati sei e l'ultimo - già conteggiato - è stato proprio Alex Sandro. La Juve torna nell'incubo covid e ha già distribuito l'ordine del giorno. Come si è sempre fatto, si seguirà il protocollo. Ma quali sono stati i calciatori bianconeri colpiti dal virus? Tutto è partito da Daniele Rugani: è stato il difensore, oggi al Rennes, il primo in assoluto in Serie A. Poi Blaise Matuidi e Paulo Dybala, contagiati tra il mese di marzo e l'aprile del 2020. Durante questa stagione è toccato a Cristiano Ronaldo e Weston McKennie, fino ad arrivare alla prima, brutta notizia del nuovo anno: Alex Sandro, con lievi sintomi, è risultato positivo al tampone.