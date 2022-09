Raccontiamo un retroscena che restituisce il clima all’arrivo dialla. Primo giorno in bianconero, l’attaccante polacco sbarca a Caselle, sale sull’auto d’ordinanza e prima di andare a sostenere le visite mediche il passaggio alla Continassa. Davanti ai cancelli qualche tifoso presente a caccia di autografi dei calciatori che stavano terminando l’allenamento, nessuno si è reso conto e sapeva che in quel momento stava entrando nel centro sportivo il nuovo attaccante della Vecchia Signora. Una storiella e poco più, che racconta però come l’acquisto non fosse stato accolto con particolare entusiasmo., sotto l’etichetta sembrava già scritta la sua storia: qualche minuto in campo nei finali o nelle partite di secondo piano, quando al serbo sarebbe servito rifiatare. Esperienza, qualità tecnica, fiuto del gol, capacità di legare i reparti: così Milik ha conquistato, fin da subito, la fiducia di Allegri che ha deciso di puntare su di lui. Fiducia ripagata perché in 4 partite ha segnato 2 gol, 3 se contiamo quello contro la Salernitana.. La vena che si chiude, il cervello che non risponde perché a prendere i comandi è il cuore. Già ammonito Milik esplode di gioia, si toglie la maglia – gesto che gli varrà l’espulsione – e va esultare con compagni e tifosi. Una fotografia che racconta tutta la fame di riscatto del polacco, la voglia di tornare protagonista in Italia e in Europa e di mettersi definitivamente alle spalle i problemi fisici.