Non possono restare anonime nella gallery di uno smartphone. Le immagini dell’Emirates meritano il passaggio dal digitale all’analogico, per diventare foto da incorniciare, poster, cartoline firmate da mandare a parenti e amici.C’è chi ha brillato, come, chi ha faticato di più ma ne è comunque uscito bene, come, chi in poco tempo ha messo in mostra le proprie qualità, comee chi ha collezionato una manciata di minuti come. C’è, poi, chi ha vissuto l’esperienza dalla panchina, come. Di certo, la notizia di ieri – oltre alla vittoria che fa morale -, è la vetrina conquistata dai tanti giovani, che dà lustro al lavoro di anni di tutti gli addetti ai lavori del settore giovanile della Juventus.. È una forzatura, ce ne rendiamo conto, ma proviamo a spiegare. È l’occasione di una vita, una serata da incorniciare come dicevamo, servono personalità e una buona dose di incoscienza per non uscirne con le ossa rotte. Ma c’è adrenalina, c’è uno stato mentale che raggiunge livelli di concentrazione maggiori, ci sono i grandi a dare manforte, come spiegato anche da Locatelli nel post partita.Il difficile arriva adesso, per i ragazzi di ritorno da Londra. Arriva con il rientro a Vinovo, nel centro sportivo dove Next Gen e Under 19 si allenano. Arriva con la prossima trasferta della squadra di Brambilla a Trento. Arriva nel dimostrare che Serie C o campionato Primavera, non si patisce lo sbalzo di categoria, che la concentrazione non si allenta, che non ci si sente in qualche modo arrivati.