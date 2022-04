Una Juve vincente che passa da numeri in crescita e da alcuni fattori. Lo sono stati fin qui i gol di testa: quello di Matthijs De Ligt è stato il 16° della Juve in questa stagione e il secondo (su 3) dell’olandese: 4 li ha segnati Kean, 3 McKennie, poi 7 giocatori con una rete ciascuno. Ma non solo. Quello contro il Cagliari, poi è stato il 10° risultato utile di fila in trasferta

Spezzata con l’Inter la striscia di risultati utili complessivi, la Juve allunga quella in trasferta: dopo il ko a Verona del 30 ottobre non ha più perso. Con ieri 10 risultati utili: 7 vittorie e 3 pareggi. Lo riporta Tuttosport.