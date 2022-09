Uno di quei primati di cui si farebbe volentieri a meno.Un passo indietro. A stilare questa speciale classifica è il gruppo assicurativo Howden, il cui studio è stato sviscerato e riportato da Calcio e Finanza. “Nei cinque maggiori campionati europei, gli infortuni di giocatori sono aumentati del 20% nella stagione 2021/22 (…), ai club tutto questo è costato oltre 600 milioni di euro”. Come è possibile calcolare il costo dei calciatori infortunati? “Il totale è stato calcolato moltiplicando il costo giornaliero di un giocatore – in questo caso il suo salario base, senza considerare la quota ammortamento – per il numero di giorni in cui non è stato disponibile a causa di un infortunio”.Nel periodo preso in considerazione, quindi la stagione 2021/2022, la Premier League è stato il campionato più penalizzato con 1231 infortuni. Il Psg, invece, il club che ha “pagato” di più le soste forzate dei suoi calciatori con 40,73 milioni, subito dietro il Real Madrid con 40,41 milioni. E laPer quel che riguarda la Serie A, in tutto il campionato si sono “persi” 97,82 milioni di euro. Come detto, il primato spetta alla. Dietro ilcon 11,78 milioni per 71 infortuni e ilcon 9,76 milioni per 55 infortuni. Di seguito la classifica completa:Napoli – 11,78 milioni di euro (12,04%)Milan – 9,76 milioni di euro (9,98%)Torino – 6,31 milioni di euro (6,45%)Inter – 6,09 milioni di euro (6,22%)Lazio – 5,8 milioni di euro (5,93%)Roma – 5,39 milioni di euro (5,51%)Cagliari – 4,74 milioni di euro (4,84%)Genoa – 4,4 milioni di euro (4,5%)Atalanta – 4,39 milioni di euro (4,49%)Bologna – 2,69 milioni di euro (2,75%)Sassuolo – 2,05 milioni di euro (2,10%)Sampdoria – 1,99 milioni di euro (2,03%)Salernitana – 1,95 milioni di euro (2%)Fiorentina – 1,92 milioni di euro (1,96%)Verona – 1,82 milioni di euro (1,86%)Spezia – 1,57 milioni di euro (1,6%)Udinese – 1,11 milioni di euro (1,14%)Empoli – 0,79 milioni di euro (0,81%)Venezia – 0,68 milioni di euro (0,7%)