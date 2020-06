La Juve è imbattuta nelle ultime 12 partite contro il Milan contando tutte le competizioni (9V, 3N): è la striscia più lunga per i bianconeri nella storia di questa sfida. Juve da record: ha migliorato stasera il record di partecipazioni alla finale in Coppa Italia, ora sono 19. Per un record infranto c'è anche uno che invece sfuma: prima di oggi la Juventus aveva segnato in tutte le ultime 44 partite casalinghe, questa striscia ora si ferma.



Come riporta il sito bianconero, Juve quasi da record anche nei tiri. Ha effettuato 13 conclusioni nel primo tempo: in questa stagione i bianconeri ne hanno tentate di più solamente contro il Lecce (15) - il Milan invece non ha mai concesso così tanti tiri in un primo tempo stagionale.