La Juventus ha superato il turno agli ottavi di finale di Coppa Italia in ciascuna delle ultime 14 stagioni in cui ha partecipato a questo turno; l’ultima eliminazione per i bianconeri a questo punto della competizione risale all’edizione 2004/05 per mano dell’Atalanta.



IL GENOA IN COPPA - Il Genoa è stato eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia in tutte le ultime 12 stagioni in cui ha preso parte a questa fase della competizione: l’ultima volta che i liguri hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale fu nel 1991/92, con l’eliminazione del Pisa.



Numeri riportati dal sito ufficiale della Juventus.