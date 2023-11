L'imbattibilità difensiva come punto chiave del cammino vincente, ma non solo. Sì, perché nel giorno in cui dopo 6 partite, quasi sette, la Juve interrompe la propria striscia di gare senza subire reti, ad emergere contro il Cagliari è un'altra dote del suo pacchetto difensivo: la capacità di andare in gol. E lì è una Juve da record in Europa. Come riporta la Gazzetta, la Juventus, fino a questo momento, ha mandato a segno cinque difensori diversi in Serie A: Bremer, Rugani, Cambiaso, Danilo e Gatti. Nessuna squadra nei principali cinque campionati europei ha così tanti marcatori arrivati dal reparto difensivo.