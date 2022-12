La come abbiamo già raccontato ieri sera , è la squadra che può vantare piùin assoluto nella storia. Leandroe Angelsono solo gli ultimi di una lunga lista composta da ben 27 giocatori, tre in più del Bayern Monaco fermo al secondo posto (i tedeschi avrebbero potuto superare i bianconeri in caso di vittoria della Francia, dove militavano quattro loro giocatori). Ecco l'elenco dei giocatori della Juve che hanno sollevato la coppa più ambita, reso noto dallo stesso club:- Bertolini, Varglien, Caligaris, Borel, Combi, Ferrari, Monti, Orsi e Rosetta (1934)- Foni e Rava (1938)- Zoff, Cabrini, Gentile, Scirea, Tardelli e Rossi (1982)- Deschamps e Zidane (1998)- Buffon, Cannavaro, Del Piero, Camoranesi e Zambrotta (2006)- Matuidi (2018)- Di Maria e Paredes (2022)