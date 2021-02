"20 - La Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª occasione nella sua storia, almeno tre volte in più di ogni altra squadra (seguono la Roma a 17 e l’Inter a 13). Costante."



Questo dato Opta fotografa al meglio il traguardo di una squadra formidabile. A partire dalla prima vittoriosa finale del 1938. Delle 19 finali fin qui disputate, la Juve ne ha vinte ben 13. Questa ventesima si disputerà il 19 maggio a San Siro (l'Olimpico sarà sottoposto a lavori in vista degli Europei) contro una tra Napoli e Atalanta.