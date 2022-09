Una Juve che prova a spingere e che vuole vincere la partita contro la Fiorentina. Una Juve che nelle ultime giornate sta partendo spesso e volentieri molto forte. E i numeri sottolineano un record pareggiato, risalente al 2012. Ma non solo: anche il rigore di Perin fa brillare gli occhi. Ecco i dati sottolineati da Opta:"10 - La Juventus hanei primi 10 minuti di gioco per tre partite di fila in una singola stagione per la settima volta in Serie A, non ci riusciva dal 2012. Rompighiaccio.4 - Idella Juventus hanno parato quattro degli ultimi sette rigori affrontati in Serie A, tanti quanti sui precedenti 24. Specialità".