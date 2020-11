Cristiano Ronaldo contro lo Spezia è pronto a entrare a partita in corso. Qualcosa che non si vede spesso. Di solito, le pochissime volte che non gioca, è proprio per riposarsi. O 90 minuti o niente, insomma. Spiega oggi Tuttosport: "In campionato era successo una volta soltanto che CR7 partisse dalla panchina e poi entrasse a gioco in corso. Si era verificato durante la gestione di Massimiliano Allegri, alla prima stagione in Italia del portoghese. Il 26 dicembre 2018 entrò nella ripresa a Bergamo, in un match che si era complicato per il vantaggio dell'Atalanta (2-1) e per l'inferiorità numerica causa espulsione (quella di Rodrigo Bentancur): Cristiano entra al 20' st e, dopo 13', realizza la rete del pareggio definitivo. Un giocatore feticcio, da avere con sé in ogni situazione.".