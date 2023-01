Come racconta Gazzetta, quello di Angelsarà certamente un recupero importante per Massimiliano Allegri che, invece, sarà ancora privo degli altri infortunati: da Paul Pogba a Dusan Vlahovic, da Leonardo Bonucci a Juan Cuadrado fino a Mattia De Sciglio. La sensazione è che questi giocatori non salteranno soltanto l’Udinese, ma anche il big match del 13 gennaio in casa del Napoli.