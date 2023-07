Come racconta Tuttosport, altri 8 milioni, nelle intenzioni, dovrebbero arrivare dal sicuro partente: la trattativa con la Lazio è in stand-by, ma il classe 1999 piace molto anche al Nizza, disposto a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni per la Juventus e un ricco quadriennale per il giocatore.