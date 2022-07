Nella nottata italiana, Nicolòha giocato 95 minuti con la maglia della Juventus, nella partita amichevole contro il Barcellona. Un match intero, giocato con pulizia tecnica, precisione, personalità. Certo, anche un po’ di affanno, ma di fronte c’era uno dei top club europei e alle spalle giorni di allenamenti pesanti e carico atletico. Nei giorni di tournée americana, Massimilianocerca certezze dagli uomini a disposizione e, come è noto,Sempre per parlare di mercato,. Un altro play, capace di giocare nel mezzo di un centrocampo a 3, di gestire palla, far salire la squadra, ribaltare l’azione, alzare o abbassare i ritmi. Nelle prossime settimane, la matassa del mercato si andrà a sbrogliare, maA sprazzi lo si è visto già nella passata stagione. Ancor più chiaro ieri, contro il Barcellona:, si esalta da mezzala, quando può inserirsi tra le linee, avvicinarsi all’area avversaria, servire assist e provare la conclusione. Al contrario, come regista, questo tipo di caratteristiche vengono depotenziate e si rischia di andare a perdere il grande investimento fatto la scorsa estate per portarlo a Torino dal Sassuolo. Il campo, quindi, lo ha dimostrato una volta di più: