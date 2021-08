Dopo più di due settimane di intenso lavoro, protetto dai muri della Continassa,. Dopo i test anti Covid e le visite mediche, infatti, faranno il loro ingresso sul campo di allenamento gli ultimi reduci dagli impegni estivi con le rispettive nazionali.. Le prossime settimane, infatti, saranno cruciali per preparare la stagione che viene, rafforzare il gruppo e far entrare tutti in condizione.I RIENTRI –Giorgio, sbrigata la pratica rinnovo, si rimetterà a disposizione della squadra, consapevole che dovrà essere gestito, per evitare guai fisici e lunghi stop. Al suo fianco, l’amico e compagno Leonardo, colpito direttamente dalla battuta di Allegri in conferenza stampa, lavorerà per rientrare nelle grazie del tecnico. Federico, uno dei grandi protagonisti dell’Europeo, si approccia ad una stagione che potrebbe essere quella della consacrazione, da lui la Juventus riparte per dare l’assalto al titolo nazionale. Per finire, Federico. La sua permanenza alla Juve, in questo momento, appare scontata, vista la scarsità di offerte. Ad Allegri il compito di rivitalizzarlo e di trovargli, una volta per tutte, la posizione in campo che lo valorizzi.. I grandi delusi, i brasiliani, ormai veterani del gruppo. Al primo si chiede continuità, rispetto a quanto fatto vedere nella scorsa stagione; al secondo, invece, di tornare ad essere quello ammirato nelle prime stagioni in bianconero. Rientra alla base anche Juan. Non è ancora chiaro, lo scopriremo presto, come lo impiegherà Allegri: se basso sulla linea dei difensori o qualche metro più avanti. In ogni caso, anche lui è chiamato a confermare le grandissime prestazioni offerte nella passata stagione.