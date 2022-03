Nicolò Fagioli e Fabio Miretti sono gli esempi più in vista, tanto facili da prendere come riferimento quanto difficili da emulare davvero. Eppure non sono gli unici talenti che la Juve sta offrendo alle squadre giovanili della Nazionale, come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport. Il primo è Gabriele Mulazzi, esterno in grado di coprire ogni zona della fascia destra "in stile Cuadrado", con una propensione per il gol non indifferente (per lui 4 reti in campionato e 3 in Youth League, oltre a 5 assist). Sulla sinistra, invece, agisce Riccardo Turicchia, terzino mancino da 4 centri e 2 assist in Primavera, più 2 presenze in Serie C con l'Under 23.



Ma non è finita qui. Da tenere d'occhio per l'Italia (e la Juve) del futuro c'è anche Andrea Bonetti, che come mezzala sta sorprendendo tutti per visione di gioco, tecnica e senso del gol ereditato dal suo vecchio ruolo di attaccante. E ancora, con l'Under 19 bianconera è appena tornato in campo Nicolò Turco, 18 anni compiuti il 15 gennaio, attaccante forte fisicamente ma anche tecnico e veloce che alla sua prima stagione, da sotto età, ha subito conquistato un posto da titolare. Con lui duetta Luis Hasa, promettente esterno o trequartista, ma la classe 2004 offre anche il portiere Scaglia, il difensore centrale Dellavalle e i centrocampisti Doratiotto e Maressa, tutti azzurri Under 18.



Tornando ai centrocampisti, la panoramica si chiude con Diego Ripani (2005), la cui tecnica lo ha già portato ad essere accostato a Marco Verratti: mezzala ben strutturata fisicamente con i suoi 176 centimetri di altezza, sta iniziando a emergere ora dopo essersi lasciato alle spalle una frattura a una tibia patita ancora prima dell'inizio della stagione, ma si è subito preso un posto da titolare nell'Under 17 della Juve per poi debuttare con i pari età in Nazionale. Il tempo è certamente dalla loro parte. Se son rose...