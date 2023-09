Fabioè stato un giocatore che ha mostrato buone giocate ma anche momenti di alti e bassi, il che è normale per un giovane di 20 anni. Tuttavia, non è riuscito a mantenere una continuità nelle prestazioni e quindi non è riuscito a convincere appieno. Tuttavia,Dopo essere stato provato anche come mezzala durante l'estate, è diventato il quinto attaccante per Allegri. In realtà, il giocatore turco-tedesco può adattarsi a quel ruolo e ha le caratteristiche di un trequartista nel suo bagaglio tecnico. Ha dimostrato il suo valore anche in Serie C con l'Ancona, inviando un messaggio chiaro allo staff tecnico della prima squadra e dimostrando di meritare una chance al piano più alto.Dopo quanto è successo a Reggio Emilia, potrebbe essere opportuno che Allegri consideri Yildiz come un'opzione valida, dato che ha dimostrato di poter essere un fattore decisivo in Serie C e potrebbe portare una nuova dinamicità alla squadra, soprattutto in situazioni difficili come quella sperimentata contro il Sassuolo.