Dal primo, quello last minute su punizione di Arek Milik sul campo della Cremonese, all'ultimo, quello decisivo di Adrien Rabiot nel big match del 30 dicembre contro la Roma all'Allianz Stadium. Tutti i gol del 2023 della Juventus sono ora visibili in un video, condiviso dal club sul proprio canale YouTube per omaggiare tutti i giocatori che nel corso dell'anno appena concluso hanno messo la propria firma su uno o più match, contribuendo ai successi della squadra e scatenando le esultanze più sfrenate dei tifosi. Guardalo qui sotto.