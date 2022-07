Come racconta Gazzetta, i prossimi giorni saranno decisivi, perché dalla cessione di De Ligt possono arrivare i soldi non solo per acquistare il suo sostituto in difesa (Koulibaly) ma anche per consentire ai bianconeri di formulare una proposta che possa convincere i giallorossi. Il procuratore di Zaniolo (che ha il contratto in scadenza nel 2024 ma il club non ha fretta di rinnovare) nei prossimi giorni sarà a Roma per parlare con il suo assistito e magari anche con la Roma.