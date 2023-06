Laè a caccia di quello che sarà il nuovo direttore sportivo. In pole c'è sempre Cristianoche è recentemente diventato campione d'Italia con il Napoli. Ci sono degli ostacoli però per il suo approdo in bianconero: il primo è Aurelio. Giuntoli infatti è legato ai partenopei fino al 2024 e le priorità del patron azzurro al momento sembrano quelle di trovare un valido sostituto di Luciano Spalletti ma non di certo quelle di liberare il ds.- Come riferisce il Corriere dello Sport a partire da lunedì quando il campionato sarà concluso le due parti torneranno a parlare. Di certo la Juventus non vuole acquistare Giuntoli dal Napoli ma vorrebbe trovare una soluzione per liberarlo. Sullo sfondo però rimane il piano B, rappresentato dall'attuale ds della Juventus Next Gen