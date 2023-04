La Lazio non batteva la Juventus in Serie A dal 7 dicembre 2019 (3-1 in casa); da allora aveva raccolto solo due punti in sei sfide ai bianconeri in campionato.La Juventus ha perso solo due delle ultime 15 gare disputate in tutte le competizioni (11V, 2N), entrambe nella Capitale: 0-1 contro la Roma il 5 marzo e 1-2 stasera.La Lazio ha subito solo cinque gol nei primi tempi di questo campionato, di cui due contro la Juventus tra andata e ritorno.Considerando tutte le competizioni, Adrien Rabiot è uno dei due centrocampisti della Serie A in doppia cifra di gol in questa stagione (10 reti), raggiunto stasera da Mattia Zaccagni. Da inizio febbraio nessun centrocampista dei top-5 campionati europei ha segnato più gol di Adrien: cinque reti, come Gabri Veiga e Bukayo Saka.Due traguardi nella Juventus: 200ª presenza in Serie A per Manuel Locatelli e 150ª in tutte le competizioni con la Juventus per Danilo.