Un periodo difficile, la sconfitta di Lisbona, anzi la disfatta di Lisbona, europea, da lasciare alle spalle.. I salentini invece si presentavano alla ricerca dei primi punti tra le mura amiche, quelle di casa. Una gara che da subito si è mostrata non facile, ma che alla fine la Vecchia Signora è riuscita a vincere. Tre punti importanti, che hanno regalato morale e motivazione alla squadra di Massimilianoche aveva l'obbligo di accantonare la disfatta europea. Chi ha regalato i tre punti a Max in quel occasione? NicolòUn super Samuelperò, era stato la carta utilizzata dal tecnico toscano per scardinare la difesa del club salentino. Scelta che aveva ripagato il tecnico, infatti proprio dai piedi dell'inglese arriva l'assist per Nicolò Fagioli che aveva poi confezionato una rete di pregevole fattura. Madama si appresta ad affrontare nuovamente i salentini, Fagioli è subentrato nella disfatta di Reggio Emilia per mano del Sassuolo, 45 minuti per il centrocampista italiano. Sorti diverse per Iling invece che è sceso nelle gerarchie, dopo la permanenza estiva a Torino, i minuti a disposizione del giocatore sono calati. L'obiettivo è certamente quello di risalire le gerarchie, ecco però che per Max potrebbero essere le soluzioni vincenti per un'altra gara con l'obbligo del riscatto.