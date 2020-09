Il logo della Roma, che sembra un indizio di mercato. Edin Dzeko abbraccia Lorenzo Pellegrini, i due giocano da anni insieme nella capitale giallorossa. Amra, moglie di Edin e innamorata della città e dell'ambiente (sempre lei a opporsi alle ultime, possibili cessioni dell'attaccante), ha pubblicato nelle sue stories l'immagine dei due romanisti con stemma allegato. Com'è risaputo, Edin si trova benissimo a Trigoria, allo stesso modo anche la sua famiglia - che presto si allargherà -: per questo osserva e valuta le proposte in arrivo, specialmente quella di Torino, ma senza affondare. Non arriverà mai alla rottura con i giallorossi: è questione d'affetto.