"Questa è solo la seconda volta nelle ultime 60 stagioni in cui la Juventus ha subito almeno otto gol nelle prime cinque partite di un campionato di Serie A, la prima nel 2010/11 (nove).""La Juventus ha subito gol nelle ultime 19 partite di Serie A, solo nel 1955 ha avuto una striscia negativa più lunga (21)."Questi due dati Opta ci dicono tanto, tantissimo delle difficoltà della Juventus in questo inizio di Serie A 2021-2022, primi vagiti del nuovo corso di Allegri. La Juve ha finalmente ottenuto una vittoria al Picco di La Spezia, un 3-2 che è frutto di tanta forza, nervi o carattere a seconda dei punti di vista, ma che lascia ben poco di positivo, se non l'aver sbloccato la casella "vittorie" alla 5^ giornata di campionato e l'essersi sbloccati (si spera) mentalmente.Nemmeno contro lo Spezia, infatti, ultima formazione con cui la Juve, ancora di Pirlo, ha ottenuto clean sheet in campionato (e dobbiamo risalire a inizio marzo), la banda di Allegri è riuscita a concludere un match con tutti i crismi della big. Vince ma non convince ancora. La controribalta grazie agli spunti e alle sgomitate (metaforiche, s'intende) dei singoli, grazie ai recuperi palla forsennati di Chiesa, al lavoro sporco in area di Morata e alla zampata in mischia di De Ligt, ma per il resto lascia un sentiero pieno di asperità e buche, da smussare e appianare.