Pochissimi giocatori rimarranno alla Continassa a disposizione di Massimiliano Allegri,l tecnico livornese spera di presentarsi al big match contro l’Inter, alla ripresa del campionato, con gli attaccanti che abbiano ritrovato una certa confidenza con il gol. L'ultima rete bianconera messa a segno dal reparto offensivo risale a più di un mese fa; era il 7 ottobre e Milik segnava il 2-0 contro il Torino. Il polacco che tra l'altro è l'unico attaccante, considerando anche la presenza di Yildiz con la nazionale maggiore della Turchia, a non essere impegnato in questa sosta, visto che non è stato convocato dalla Polonia.SFIDE DECISIVE - Chiesa e Kean affronteranno due partite cruciali per la qualificazione a Euro2024 dell'Italia; gli azzurri giocheranno con Macedonia del Nord e Ucraina. Vlahovic invece, prima avrà la suggestiva amichevole con il Belgio di Lukaku, e poi la sfida determinante con la Bulgaria(under 19) sono gli altriin giro per l'Europa.Eviteranno viaggi continentali Weah, Alex Sandro e Danilo, che però sono alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Regolarmente convocati con Stati Uniti e Brasile inveceWeston, riferisce Tuttosport, concluderà le proprie fatiche nella notte italiana tra lunedì e martedì, un giorno prima del solito. L'ultimo a tornare a Torino sarà quindi Bremer; il Brasile infatti giocherà contro l'Argentina nella notte tra mercoledì e giovedì della prossima settimana, a pochissimi giorni da Juve-Inter.