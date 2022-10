. Titola così l'edizione odierna di Tuttosport in riferimento all'emergenzache ha colpito (di nuovo) la, con il numero dei problemi fisici salito a 21 da inizio stagione considerando anche quelli traumatici (15, comunque, solo quelli muscolari, distribuiti tra 10 giocatori, più di tutte le big). Un numero che inevitabilmente ha fatto scattare un, con la società che adesso - secondo il quotidiano - è decisamente, anche perché - al netto del calendario super compresso, del sovraccarico di alcuni giocatori dovuto alle rotazioni limitate e di predisposizioni fisiche varie - sembra evidente che qualcosa nella preparazione non abbia funzionato. Soltanto negli ultimi dieci giorni, per esempio, sono finiti in infermeria Gleison, Leandroe Dusan, ai quali si può aggiungereche martedì a Lisbona è stato costretto a partire dalla panchina.La questione è da tempo oggetto di riflessioni da parte di Massimilianoe del suo staff, a partire dallo storico preparatore Simone. Non a caso, già a metà settembre la Juve aveva deciso di coinvolgere più attivamente il coordinatore delle aree legate alla performance, Giovanni, senza però ottenere finora i risultati sperati. Effettivamente giocando ogni tre giorni è anche difficile intervenire su quanto fatto prima, motivo per cui la sosta per ilpotrà rivelarsi decisiva. Nel frattempo non rimane altro da fare che gestire la situazione, e anche questo proposito in casa bianconera si registra un certo disappunto per i risultati delle scelte dello staff tecnico, atletico e medico: le ricadute di Angele ora il riacutizzarsi del problema di Dusanhanno fatto storcere un po' il naso ai vertici della società, che non potrà fare a meno di prendere in considerazione anche questi aspetti nella valutazione generale di Massimiliano Allegri e del suo team di lavoro.