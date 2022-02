Non tutto il male vien per nuocere, anzi. La Gazzetta dello Sport in edicola analizza le ultime 12 settimane dei bianconeri, che arrivano da 12 partite senza sconfitte in Serie A. Insomma, record di Pirlo eguagliato. "In quella striscia ci sono pareggi episodici (Atalanta) ma anche vittorie convincenti (Verona), rimonte (Roma) e partite condotte dall’inizio (Bologna) - si legge sul quotidiano -. Nella classifica delle ultime 12 settimane, la Juve non è quarta, non è terza, non è seconda. È prima, anche l’Inter insegue a -3 con due partite da recuperare. Ecco quello che direbbe Allegri: come si può condannare un allenatore che da inizio dicembre allena la prima squadra d’Italia?".