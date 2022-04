9









Da suggestione di mercato, indiscrezione, a pista quanto mai concreta. In poche settimane, il nome di Di Maria è diventato sempre più caldo, in orbita Juventus e calciomercato. Il calciatore argentino, in scadenza con il Paris Saint-Germain, sarebbe indicato come profilo giusto per tamponare, in termini di fantasia, la partenza di Paulo Dybala. Un leader tecnico in campo, un giocatore di esperienza e carisma, per lo spogliatoio. Diversi i pro dell’eventuale affare, che farebbero andare oltre l’età e la linea verde intrapresa dal club.



Un ulteriore scatto in avanti, nella trattativa, con il contatto tra le parti che c’è già stato, è quello raccontato oggi da Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese, El Fideo, che ha già ricevuto diverse offerte, avrebbe messo la Juventus in cima alla lista. Nel breve periodo, quindi, è attesa la svolta.