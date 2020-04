Come ha riportato Sky Sport, i giocatori della Juventus si apprestano a tornare dopo essere "fuggiti" allo scoppio dell'emergenza coronavirus. Per Miralem Pjanic e Douglas Costa, infatti, il rientro sembra essere previsto per domani, mentre differente è la situazione di Gonzalo Higuain. L'argentino, preoccupato dalla situazione, potrebbe richiedere alla società di non lasciare la sua terra, dove è tornato il 19 marzo scorso.