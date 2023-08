Marcoè pronto a decidere il suo futuro. Per l'attaccante classe 2002 all'orizzonte c'è il rinnovo con la Juventus, ma non solo. Un nuovo accordo biennale, infatti, come raccolto da ilBianconero.com dovrebbe essere firmato domani per poi scegliere le prossime tappe del cammino. Per lui è previsto un addio temporaneo, in prestito, in Serie B, dove diversi club hanno messo gli occhi sul suo talento.