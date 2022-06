Il futuro di Da Graca è nelle mani della Juve, e l'obiettivo è continuare in questo modo, cioè insieme. Al momento, l'idea del club è proprio quella di continuare il percorso di crescita di Cosimo in maglia bianconera: tra Under 23 e prima squadra (quando Allegri ne avrà bisogno), il centravanti di Palermo potrà infatti mettere insieme presenze, minuti, esperienza tra i professionisti. Crescendo all'ombra della Continassa e condividendo lo spogliatoio con i big juventini.



Nella scorsa stagione, Da Graca ha portato a casa 24 presenze tra i professionisti e quattro gol totali. E' arrivata anche una presenza in Champions League, una ciliegina incredibile su una torta solidissima. Il futuro, ecco, riparte da qui. E riparte dalla Juventus.