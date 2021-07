Nulla di cui preoccuparsi, cose che in fase di preparazione possono accadere. Insieme a Paulo, anche il giovane attaccante dellaMarcoha dovuto lasciare il gruppo e iniziare ad allenarsi a parte per un fastidio all'adduttore destro. Secondo quanto appreso dalla redazione de ilBianconero, niente di preoccupante. Dopo una sessione di lavoro personalizzato, infatti, Da Graca dovrebbe tornare in gruppo e allenarsi a pieno ritmo già a partire dall'inizio della prossima settimana.