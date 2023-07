Come riporta il Corriere dello Sport, la Juve prende un rinforzo in difesa: si tratta del giovane Facundo Gonzalez, uruguaiano classe 2003 del Valencia. I bianconeri hanno sorpassato Milan e Salernitana che si erano mossi sul ragazzo. Ora Giuntoli dovrà limare soltanto alcuni aspetti con il club spagnolo per arrivare al traguardo. Gonzalez, difensore centrale, ha guidato la Celeste alla vittoria nel Mondiale Under 20 contro l’Italia. Su, intanto, oltre al West Ham ci sono ancora il Lipsia e il Monaco ma le offerte finora non soddisfano il club bianconero.