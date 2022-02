1









L’importanza, per un giovane calciatore, di maturare esperienza e raccogliere il maggior minutaggio possibile in cambio. La soluzione? La cessione in prestito, strumento che permette di mantenere la proprietà sul cartellino del calciatore ed evitare che n giovane talento finisca ai margini della Prima squadra. Nonostante l’introduzione del progetto Under 23, la Juventus fa ampio uso di questo strumento, che prossimamente verrà limitato dalla FIFA. Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, un club potrà avere al massimo 8 giocatori ceduti in prestito e 8 acquistati in prestito. Dalla stagione dopo il numero scenderà a 7 e dal 2024/2025 a 6.



Non solo Juventus. La formula del prestito, infatti, è molto diffusa nel calcio italiano. Secondo il report redatto da “The European Club Footballing Landscape”, la Serie A è al primo posto per numero medio di prestiti in entrata, 6,1 nella stagione 2020/2021, e per cessioni, con una media di 29 prestiti per società.



Di seguito, la top 10 dei club europei che prestano più giocatori