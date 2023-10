Come racconta Gazzetta, la nuova sala dei trofei delracconta la storia di 100 anni di Juventus e le immagini che passano rievocano momenti indimenticabili. «Sono 83 in tutto, di cui 82 vinti con la mia famiglia», dice John, che è rimasto a lungo ad osservarli con Massimiliano Allegri accanto. I due insieme ne hanno festeggiati 11, 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe, che sono tutti lì in bella mostra. «E’ un momento importante per l’inaugurazione di questa stanza che ha un grande passato, presente e futuro. Allegri ha contribuito a riempirla e contiamo su di lui perché vada avanti a farlo».Un messaggio che è prima di tuttoma anche una. La Juventus targata Elkann rilancia, con un cospicuo aumento di capitale che mette al sicuro i conti del club e conferma l’impegno della famiglia, e guarda già al futuro, anche quello prossimo, perché il buon avvio di campionato ha riportato sorrisi e fiducia dopo un anno orribile per tutte le vicissitudini extracampo.