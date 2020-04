È tempo di riflessioni, tante, nel mondo del calcio. Allenamenti, taglio degli stipendi, ripresa dei campionati, date del mercato. Nel frattempo, La Gazzetta dello Sport fa un’analisi per punti, squadra per squadra, partendo dai giocatori all’estero che devono rientrare. Per quanto riguarda la Juventus, sono 9 i giocatori che devono rientrare a Torino: non c’è una data di richiamo, ma sicuramente sarà dopo Pasquetta. Poi, spazio allo studio della rosa e alla tattica. Tra le fila bianconere si spera nel recupero di Demiral, alle prese con il programma di recupero dalla rottura del crociato riportata lo scorso gennaio. Sarri continuerà a dare continuità al 4-3-3, ricominciando tutto da dove aveva lasciato. Da un Dybala in forma strepitosa, per esempio, e da un Ronaldo che, a secco contro l’Inter, si è fermato a 11 gare consecutive a segno, come Quagliarella e Batistuta. L’arma in più sarà il rientro in piena condizione del capitano, Giorgio Chiellini.