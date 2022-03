Intervenuto in conferenza dopo Sampdoria-Juventus, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati e sui loro recuperi, in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal:



SUI RECUPERI - "Non so se ci sono novità. Domani vediamo le condizioni di Chiellini e Dybala. Vediamo anche Bonucci. Alex Sandro oggi ha messo minuti nelle gambe".