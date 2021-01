Si parte dai 'più esperti' e si arriva ai più giovani. La Juve che affronterà il Genoa sarà un mix di tutto quello che al momento possiede Andrea Pirlo: c'è chi è rientrato, c'è chi lavora per recuperare posizioni, c'è il ragazzo dalle grandissime speranze che alla prima avrà tanti occhi addosso. Soprattutto quelli della sua stessa dirigenza. E partiamo da qui, dalla grande occasione di Radu: il centrale rumeno - potete leggere la sua storia qui - è pronto al debutto da titolare nella prima squadra della Juventus. Al suo fianco, il rientro del leone ferito ma non di certo abbattuto: sarà una bellissima prima volta anche per Giorgio, il quale non era ancora sceso in campo in quest'anno solare.A fare spazio al capitano, sarà 'l'altro capitano' e cioè Leonardo. Come Leo, pure Danilo sembra destinato a un turno di stop.è pronto a giocare la seconda gara di fila sebbene più esterno, mentre i veri dubbi resistono a centrocampo: giocherà, nonostante sia a un passo l'addio in direzione Genova? Staremo a vedere, intanto sarà a disposizione. In mezzo, si rivedrà certamente Arthur e il brasiliano potrà fare coppia con. Dubbio, fuori certamentee Chiesa, Bernardeschi invece è pronto per giocare. Lo è anche Morata, che dà il cambio a Ronaldo; al suo fianco, Dejan