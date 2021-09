Un desiderio. L'aveva definita così, la, quelche a inizio stagione proprio non aveva idea delle difficoltà che avrebbe incontrato nel suo primo mese di calcio giocato. Il campionato è un obiettivo, e subito si è messa in salita; l'Europa invece era stata raccontata come un sogno,Ma da dove e da chi riparte la Juve per l'assalto alla Champions?Ecco, partiamo subito dicendo che non sarà un assalto: sarà una sorta di ispezione, per capire intanto come e quanto grandi saranno le difficoltà sul cammino. La prima è già importante: il Chelsea è una squadra non solo forte, ma solida tatticamente. Anche quella sarà una partita-verità, così come la primissima con il Malmoe.La voglia di tornare alle altezze di un tempo. Dunque, da dove si riparte? Lo sapremo domani. Domani al termine della partita e parzialmente durante i novanta minuti di gioco. Vero: "E' normale che non sia tra i favoriti, questa squadra". L'ha detto Allegri e lo conferma quest'inizio di stagione. Salvo poi aggiungere: "Con calma, arriveremo". E arriveranno anche notti in cui subentrerà l'orgoglio. Si spera.