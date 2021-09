Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il percorso di ringiovanimento dellanasce ancor prima del ritorno di Allegri e dell'arrivo di Pirlo. Parte dall'addio di Maurizio Sarri. Secondo il quotidiano, il giorno in cui la Juventus di Mauriziovenne eliminata dal Lione agli ottavi in Champions League "Andrea, oltre a esternare la sua delusione per la precoce uscita di scena contro una squadra alla portata, ha sottolineato un elemento che durante la stagione era stato spesso oggetto di discussione: «Mi è capitato di leggere e sentire più volte che abbiamo una delle rose più vecchie d’Europa, quindi questo può essere un elemento di riflessione»". Si partì con Pirlo e si prosegue con Allegri. Ed è un percorso applaudito anche da